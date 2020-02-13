Kirpi Sonic / Sonic the Hedgehog fragmanı

Satış rekorları kıran, tanımasanız bile bir şekilde karşılaştığınız video oyunu karakteri Kirpi Sonic, macerasını sinemaya taşıdı. Mavi, ultra hızlı ve çok yakışıklı kirpi Sonic’in kendi gezegenini kurtarmak için geldiği dünyada insan arkadaşı Tom ile kötü dahi Dr. Ivo Robotnik'e karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmde James Marsden ve Jim Carey başrolü paylaşıyor.
13.02.2020 - 14:59| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 15:03
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