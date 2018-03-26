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Klasik Otomobil Müzesi'nde tarihe yolculuk
26.03.2018

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Klasik Otomobil Müzesi, içerisindeki birbirinden güzel 50 klasik otomobille ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. 121 yıllık Fransız Marot Gardon’dan 40 yaşındaki Ferrari'ye kadar birçok klasiği çatısı altında toplayan müze, artık trafikte görmenin çok zor olduğu otomobilleri görme imkanı sunuyor. Müzede 24 yıldır kişisel koleksiyonunu sergileyen klasik otomobil tutkunu Bratislav Petkovic, otomobiller hakkındaki temel bilgileri dergilerden öğrendiğini belirterek, "Çocukken de otomobillerle ilgili oyun oynardım. Yüzümü duvara döner, geçen arabanın sesinden hangi model olduğunu tahmin etmeye çalışırdım" dedi.

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