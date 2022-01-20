Koloni fragmanı

Yönetmenliğini Tim Fehlbaum'un üstlendiği film, küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişinin uzay gemileriyle Kepler 209 gezegenine gitmesini ve dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülünü dünyaya gönderme mücadelesini işliyor.

Haberler 20.01.2022 - 16:41 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:42

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