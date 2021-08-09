Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı, Zeynep Gülmez, Melih Selçuk ve Elvan Albat’ın başrollerde yer aldığı komedi filmi Şeflerin Şefi'nden ilk fragman yayınlandı. Senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, Ahmet Kapucu’nun ise yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat; Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor. Babalarından kalma restoran sahibi olan iki kafadar, yıllar sonra mahalleye dönen çocukluk aşkları Yasemin’e kendilerini beğendirmek için kıyasıya bir mücadeleye giriyor. İkili, kaybedenin mahalleyi terk edeceği üzerine iddiaya girerek ‘Şeflerin Şefi’ adlı TV programında en iyi aşçı olmak için yarışıyor. Şeflerin Şefi, 20 Ağustos’ta vizyona giriyor.
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09.08.2021 - 17:02| Son Güncelleme : 09.08.2021 - 17:16
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