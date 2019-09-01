Korku filmi Bina'dan yeni fragman

Yerli korku filmi Bina, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. The Antenna ismiyle festivalde yer alan filmden, festival fragmanı yayınlandı. Distopik bir Türkiye’de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmek ve vatandaşları ilgilendiren bültenleri tek bir elden yayınlayarak bilgiyi hızlı ulaştırabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.