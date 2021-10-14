Korku filmi Siyah Telefon'dan ilk fragman

Korku türündeki Siyah Telefon filminde Finney Shaw, 13 yaşında utangaç ama zeki bir çocuktur ve sadist bir katil tarafından kaçırılıp, çığlık atmanın pek işe yaramadığı ses geçirmez bir bodruma kapatılır. Duvarda bağlantısı olmayan bir telefon çalmaya başladığında Finney, katilinin önceki kurbanlarının seslerini duyabildiğini fark eder. Kendi başlarına gelenlerin, Finney’nin başına gelmemesi konusunda kesin kararlıdırlar. Ethan Hawk ve ilk rolünü canlandıran Mason Thames’in oynadığı Siyah Telefon’un yapımcısı, yönetmeni ve ortak yazarı Lanet, Şeytan Çarpması ve Marvel’ın Dr. Strange filmlerinin de yazarı ve yönetmeni olan Scott Derrickson. Film, 28 Ocak'ta vizyona girecek.
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Haberler 14.10.2021 - 11:53| Son Güncelleme : 14.10.2021 - 11:58
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