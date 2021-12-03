Korkunç Gece Hikayeleri fragmanı

Patricia Arizmendi, Adrian Barriopedro, Claudia Beattie, David Breen ve Gabriel Carrubba'nın rol aldığı film; korku hikayelerini konu edinen bir radyo programı sunucusunun, yardım isteyen bir çocuktan çağrılar almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
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Haberler 03.12.2021 - 09:46| Son Güncelleme : 03.12.2021 - 09:47
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