Korkunç Gece Hikayeleri fragmanı

Patricia Arizmendi, Adrian Barriopedro, Claudia Beattie, David Breen ve Gabriel Carrubba'nın rol aldığı film; korku hikayelerini konu edinen bir radyo programı sunucusunun, yardım isteyen bir çocuktan çağrılar almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.


Haberler 03.12.2021 - 09:46 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 09:47

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