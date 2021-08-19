Körkütük fragmanı

Mads Mikkelsen ve yönetmen Thomas Vinterberg'i yeniden bir araya getiren Körkütük filmi; belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediniyor.

19.08.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 11:52

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