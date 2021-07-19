Küçük Dev Kadın Dilber Ay'dan ilk tanıtım

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın Dilber Ay filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Filmde Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selen Uçer ve Deniz Erdoğan rol alıyor. Film, 2021’de vizyona girecek.

19.07.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 11:10

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