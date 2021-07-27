Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul tanıtım filmi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı İstanbul adlı tanıtım filmine yer verdi. Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

27.07.2021 - 13:25 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 13:28

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