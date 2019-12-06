Küresel ısınmanın sanata faturası (Klasik tablolara böyle yansıtıldı)
WWF ve Prado Müzesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu yıl 25’incisi İspanya’nın başkenti Madrid'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25) vesilesiyle siyasi liderlere ve diplomatlara konunun ne denli önemli olduğunu anlatmak üzere harekete geçti. Dört seçkin tablo, sıcaklığın 1,5 santigrat dereceden fazla yükselmesinin gezegenimiz üzerindeki olası etkilerini gözler önüne sermek için yeniden yorumlandı. NTV ekibinden Melda Yücel Kocaalp ayrıntıları aktardı.
06.12.2019 - 16:44| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 16:46
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