Lain fragmanı

Onur Aldoğan'ın yönettiği; Yalın Cengiz, Funda Dönmez, Rıfat Kanpara, Doruk Emek ve Sinan Taşkan'ın oynadığı yerli korku filmi "Lain"; travmatik geçmişiyle yüzleşmek için doğup büyüdüğü köye eşi ile birlikte geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

Haberler 09.12.2021 - 16:31 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:33

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