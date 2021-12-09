Lain fragmanı

Onur Aldoğan'ın yönettiği; Yalın Cengiz, Funda Dönmez, Rıfat Kanpara, Doruk Emek ve Sinan Taşkan'ın oynadığı yerli korku filmi "Lain"; travmatik geçmişiyle yüzleşmek için doğup büyüdüğü köye eşi ile birlikte geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.
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Haberler 09.12.2021 - 16:31| Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:33
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