Lanetli Anlaşma filmi fragmanı

Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven'in rol aldığı yerli yapım Lanetli Anlaşma, izleyiciyle buluşuyor. Senaryosu Şatıroğlu ve Berkay Berkman tarafından kaleme alınan yapım, korku ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Film, ruhlarla dolu bir villanın miras kaldığı iki kardeşin burada yaşadıklarını konu ediniyor.
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Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 16:55| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 17:04
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