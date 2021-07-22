Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman

TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki dizi Leyla ile Mecnun, sekiz yıl aradan sonra Exxen platformunda yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ana kadrosunda Ali Atay, Osman Sonat, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yer alıyor. Leyla karakterini Deniz Işın'ın canlandıracağı yeni Leyla ile Mecnun dizisinin yakında ekrana geleceği belirtilirken, yayın tarihi henüz açıklanmadı.
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22.07.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 11:22
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