Lietli: Cin Kabilesi fragmanı

Korku türündeki Lietli: Cin Kabilesi, kız arkadaşı Mervenin büyükannesinin vefat etmesi üzerine sevgilisi Tolga’nın onunla birlikte köye gitme kararının ardından yaşananları konu alıyor. Metafizik uzmanı Harundan yardım alan Tolga, Lietli adı verilen Cin Kabilesi tarafından tehdit altında olduklarını keşfediyor ve olaylar gelişiyor.
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Haberler 24.02.2022 - 15:28| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 15:35
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