Toy Story serisinin sevilen karakterlerinden Buzz Lightyear'ın hikayesini anlatacak animasyon filmi Lightyear'dan ilk fragman yayınlandı. Chris Evans'ın Buzz Lightyear karakterini seslendirdiği film 17 Haziran 2022'de seyirciyle buluşacak.
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Haberler 28.10.2021 - 09:03| Son Güncelleme : 28.10.2021 - 09:07
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