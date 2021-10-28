Lightyear'dan ilk fragman yayınlandı

Toy Story serisinin sevilen karakterlerinden Buzz Lightyear'ın hikayesini anlatacak animasyon filmi Lightyear'dan ilk fragman yayınlandı. Chris Evans'ın Buzz Lightyear karakterini seslendirdiği film 17 Haziran 2022'de seyirciyle buluşacak.

Haberler 28.10.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 09:07

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