Little Women'dan (Küçük Kadınlar) klip yayınlandı

Greta Gerwig'in imzasını taşıyan ve bu yılın en güçlü Oscar adaylarından biri olarak görülen uyarlama film Little Women'dan (Küçük Kadınlar) yeni bir klip paylaşıldı. Yılın merakla beklenen filminin klibinde, Meryl Streep'in hayat verdiği March Teyze ile Saoirse Ronan'ın canlandırdığı Jo March görülüyor. March Teyze, özgür ruhlu Jo'ya evlenmesi için baskı uyguluyor. Film, 14 Şubat 2020'de gösterime girecek.
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