Mahsun Kırmızıgül Mucize 2: Aşk filmini NTV'ye anlattı
Mahsun Kırmızıgül, hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği Mucize 2: Aşk filminde rol de aldı. Filmin bugün yapılacak olan Diyarbakır galasına katılan Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi NTV’de Gece Gündüz programında Gülay Afşar’ın sorularını yanıtladı. Kırmızıgül, 2014 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde olan ve Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin başrolleri paylaştığı filmini anlattı. Kırmızıgül, “İnsanlar Doğu’da büyüyen engelli Aziz’in Batı’da gerçekleştirdiği mucizeyi izlemek için sinema salonlarına gidiyor” dedi.
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