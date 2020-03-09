Malazgirt 1071, 13 Mart'ta seyirciyle buluşuyor

Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan Malazgirt 1071 filmi, 13 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran paylaştığı film, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 26 Ağustos 1071'de gerçekleşen ve Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşı anlatıyor. Senaryosunu Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini de Kalyoncu ile Bakar üstlendi. Aksiyon ve dram türündeki yapımda ayrıca Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan, Mehmet Çelik, Ali Düşenkalkar, Soydan Soydaş, Orhan Kılıç, Bahattin Cüneyt Aksakal, Gökhan Güneş, Asela Demir, Seza Sözer, Volkan Cal, Büşra Asya Şahin ve Nez Demir rol aldı.
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09.03.2020 - 13:17| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 13:26
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