Malazgirt 1071 fragmanı

Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı dönem filmi 'Malazgirt 1071' yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Hasan Küçükçetin'in başrollerinde oynadığı yapım, Anadolu tarihinin önemli savaşlarından Malazgirt'in hikayesini ele alıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 16:29 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 16:37

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