Marvel dizisi Helstrom'dan ilk tanıtım

Marvel Sinematik Evreni'nin en çok beklenen yapımlarından biri olan Helstrom dizisinden ilk teaser yayınlandı. Dizi, çizgi roman karakterleri Daimon ve Satana Hellstrom'a dayanıyor. Dizinin tüm bölümleri 16 Ekim Cuma günü Hulu'da prömiyer yapacak. Hikayede gizemli ve ölümcül bir seri katilin çocukları konu ediliyor. Her birinin kendine özgü karakteri ve becerileri var.
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28.07.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 09:41
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