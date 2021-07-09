Marvel Dizisi What If...? fragmanı yayınlandı

Marvel çizgi romanlarının sonsuzluğa uzanan dünyası, What If...? ile bir animasyon dizisine dönüştü. Dizinin ilk fragmanında Black Panther, Doctor Strange, Thor, Killmonger, Yondu ve Peggy Carter seyirciyle buluştu.

09.07.2021 - 13:04 | Son Güncelleme : 09.07.2021 - 13:29

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