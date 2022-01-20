Masal Zamanı: Melez Prenses fragmanı

Melisa, 9. yaş gününde annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir. Dolayısıyla kendisi de anne tarafından bir masal kahramanıdır. Kötü bir palyaçonun oyununa gelen Melisa, masal günlüğüne yazmaması gereken bir şey yazar ve tüm büyükler donup kalırlar.
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Haberler 20.01.2022 - 16:38| Son Güncelleme : 20.01.2022 - 16:39
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