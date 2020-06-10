Matrix efsanesi dördüncü filmiyle dönüyor (Keanu Reeves 17 yıl sonra Neo rolünde)
1999'da sinema dünyasının yanı sıra zihinlerde de bazı kapılar açıldı. "Matrix" serisinin 4. filmi yolda. Keanu Reeves de kadroda yer alacak. Reeves senaryoyu övdü ve o nedenle yapımcıların teklifini kabul ettiğini açıkladı.
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NTV 10.06.2020 - 13:35| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:45
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