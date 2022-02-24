Mavzer fragmanı

İç Anadolu’nun bir köyünde geçen Türk yapımı Mavzer, oğlu Mustafa ile birlikte bir sabah koyunlarının yanına giden Veysi’nin sürüsüne bir kurt sürüsünün saldırmasını konu alıyor. Koyunlarını kaybeden Veysi, daha iyi bir silaha ihtiyaç duyar ve bu da tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen ‘mavzer’dir.
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Haberler 24.02.2022 - 14:59| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 15:05
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