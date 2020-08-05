"Menajerimi Ara"nın ilk fragmanı yayınlandı

Çok yakında Star TV'de yayınlanacak 'Menajerimi Ara' dizisinin merakla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı... Dizinin baş rollerinde Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor...

NTV 05.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 07:30

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