Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan Türkçe altyazılı yeni fragman

Yönetmen koltuğunda Dennis Villeneuve'un oturduğu Dune, Frank Herbert’ın bilim kurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen aynı isimli serisinden uyarlanan ikinci film. Kadrosunda Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem ve Jason Momoa gibi isimlerin yer aldığı film, 15 Ekim'de gösterime giriyor.

23.07.2021 - 14:47 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:04

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