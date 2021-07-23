Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan Türkçe altyazılı yeni fragman
Yönetmen koltuğunda Dennis Villeneuve'un oturduğu Dune, Frank Herbert’ın bilim kurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen aynı isimli serisinden uyarlanan ikinci film. Kadrosunda Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem ve Jason Momoa gibi isimlerin yer aldığı film, 15 Ekim'de gösterime giriyor.
Abone ol
Paylaş
23.07.2021 - 14:47| Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.