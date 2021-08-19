Merakla beklenen Marvel filmi Eternals'tan yeni fragman
Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği Marvel filmi Eternals'ın ikinci fragmanı yayınladı. 5 kasım'da gösterime girecek olan filmde Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington ve Richard Madden gibi yıldız isimler başrolde. Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi, binlerce yıldır Dünya'da gizlice yaşayan, süper güç ve uçma yeteneği de dahil olmak üzere farklı güç ve yeteneklere sahip olan Eternals adlı ölümsüz bir uzaylı ırkını konu ediniyor.
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19.08.2021 - 12:19| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 12:25
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