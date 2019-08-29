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Meryl Streep, Gary Oldman ve Antonio Banderas'lı The Laundromat'tan ilk fragman
29.08.2019 - 11:49

Meryl Streep, Gary Oldman ve Antonio Banderas'ın başrolünde yer aldığı, gerçek olaylara dayanan kitap uyarlaması film The Laundromat'in fragmanı yayınlandı. Panama Papers skandalına dayanan The Laundromat'in konusu şöyle: Dul bir kadın olan Ellen Martin'in yaptığı yolculuk geri dönülemez bir hal alır. Bu durumda başına gelen dolandırılığı araştırmaya başlar. Ancak Ellen kendini Panama'daki bir hukuk firmasının sorgulamaması gereken işlerinin içerisinde bulur. Dünyanın en zengin insanlarını daha da zenginleştirmek için kurulan düzenin içine düşen Ellen, dolandırıcılık yapma konusunda uzman olan avukatlar Jürgen Mossack ve Ramon Fonseca'nın bu işlerin arkasında olduğunu öğrenir. Dünyadaki ekonomik sistemin nasıl çürüdüğünü ve bu olayın nereye vardığını ona göstereceklerdir. Film 18 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

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