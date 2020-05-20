MFÖ’den ‘maske tak’ şarkısı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan MFÖ, corona virüsü ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine dikkat çekmek için bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Özkan Uğur da arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti. İşte o şarkı...

20.05.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 15:29

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