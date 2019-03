Mirai fragmanı

21.03.2019 - 14:23

The Girl Who Leapt Through Time ve Wolf Children gibi animasyonlara imza atan Mamoru Hosoda'nın yönettiği ve bu yıl Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon adayı olan Mirai, dört yaşındaki Kun'un kardeşinin doğmasının akabinde gelişen büyüme ve kardeşliği öğrenme macerasını konu ediniyor.