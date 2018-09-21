Moda tarihinin önemli ismi Horst, Türkiye’deki ilk kişisel sergisiyle Leica Gallery’de

21.09.2018 - 13:40

Leica Gallery, Horst P. Horst Estate ve The Art Design Project işbirliği ile 13 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında moda ve portre fotoğrafçılığında "Işık Ustası" olarak bilinen Horst P. Horst’un "Horst: Moda ve Portreler" başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Salvador Dali, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli gibi önemli sanatçı ve tasarımcılarla çalışan Horst'un, İstanbul serisinden oluşan fotoğrafları da Dünya’da ilk kez bu sergide görülebilecek. Leica Gallery İstanbul, uluslararası tanınmış fotoğrafçıların yanı sıra uluslararası bilinirlik kazanmış ya da keşfedilmeyi bekleyen yerel sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyor. Galeri, salıdan pazara 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.