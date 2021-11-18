Muallim fragmanı

Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı ve yurt dışındaki bazı festivallerden ödül alan eserde, sürgüne gönderildiği kasabada öğretmenlik yapan bir adamın hayatını anlatıyor. Filmde Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı oynuyor.
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Haberler 18.11.2021 - 17:27| Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:29
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