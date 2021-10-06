Muhammed Ali'nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı
Efsanevi boksör Muhammed Ali tarafından çizilen resimler ve eskizlerden oluşan bir koleksiyon, açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı. En çok ilgiyi, Muhammed Ali’nin ünlü ‘‘Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım’’ sözüyle ilgili olan çizim gördü. ‘‘Sting Like a Bee’’ yani ‘‘Arı Gibi Sok’’ adlı çizim, beklenenin 10 katı fiyata, 425 bin dolara alıcı buldu.
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NTV 06.10.2021 - 16:57| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 17:03
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