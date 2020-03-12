Mürit / The Lodge fragmanı

Severin Fiala ve Veronika Franz adını duyunca sinemaseverlerin aklına Goodnight Mommy filmi geliyor. Sürprizli, alışılmış rollerin değiştirildiği, kiminin çok sevdiği kiminin nefret ettiği 2014 yapımı filmin ardından yine 1 kadın ve 2 çocuk arasında geçen bir hikaye anlatıyor 2 yönetmen. Karla kaplı bir tenhada 2 gün nişanlısının çocuklarıyla vakit geçirmek zorunda kalan Grace'in üvey annelik provası gibi başlayan hikaye uhrevi bir boyuta evriliyor. Jaeden Martell, Riley Keough ve Lia McHugh filmin başrolünü paylaşıyor.


12.03.2020 - 14:54 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 15:04

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