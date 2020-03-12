Mürit / The Lodge fragmanı

Severin Fiala ve Veronika Franz adını duyunca sinemaseverlerin aklına Goodnight Mommy filmi geliyor. Sürprizli, alışılmış rollerin değiştirildiği, kiminin çok sevdiği kiminin nefret ettiği 2014 yapımı filmin ardından yine 1 kadın ve 2 çocuk arasında geçen bir hikaye anlatıyor 2 yönetmen. Karla kaplı bir tenhada 2 gün nişanlısının çocuklarıyla vakit geçirmek zorunda kalan Grace'in üvey annelik provası gibi başlayan hikaye uhrevi bir boyuta evriliyor. Jaeden Martell, Riley Keough ve Lia McHugh filmin başrolünü paylaşıyor.
Abone ol
Paylaş
12.03.2020 - 14:54| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 15:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.