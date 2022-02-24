Mutlu Canavar Ailesi 2 fragmanı

Holger Tappe tarafından yönetilen ve David Safier tarafından yazılan 2021 yapımı bilgisayar animasyonlu korku komedi filmi Mutlu Canavar Ailesi 2'de bu kez oğlumuz Max ve annesi Emma'nın başına gelenler ekrana taşınıyor. Mutlu Canavar Ailesi'nin mutlu sona ermesinden bir yıl sonra, Wishbone Ailesi çeşitli eksiklikler ve sorunlarla mücadele ediyor.

Haberler 24.02.2022 - 14:15 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 14:40

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