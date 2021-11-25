My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission fragmanı
My Hero Academia isimli anime dizisinin üçüncü sinema filmi olan "My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission", şehri ve insanları tehlikeye atan yeni ve gizemli bir tehditle mücadele eden Deku ve profesyonel süper kahraman ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.
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Haberler 25.11.2021 - 14:55| Son Güncelleme : 25.11.2021 - 14:56
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