Nasipse Olur fragmanı

Algı Eke ve Burak Sevinç’i bir araya getiren romantik komedide hayatı zorlu zamanlardan geçen Günfer ile onun imdadına yetişen Gökhan’ın hikayesi konu ediliyor. Nur Sürer ve Ünal Yeter gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu filmi Selahattin Sancaklı yönetiyor.

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