Neden Yaratıcıyız? / Why Are We Creative? fragmanı

18.04.2019 - 15:04

Yönetmen Hermann Vaske, David Bowie'den Pedro Almodóvar'a Nelson Mandela'dan Stephen Hawking'e felsefe, siyaset, bilim ve sanat dünyasından onlarca farklı ünlü simaya aynı soruyor: "Neden yaratıcısınız?"