New York'ta açık hava sineması

24.08.2018 - 12:48

ABD'de, New York Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi. New York'un sembol bölgelerinden Brooklyn Köprüsü'nün altında açık havada gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler, yönetmenliğini Patty Jenkins'ın yaptığı 2017 yılı yapımı Wonder Women filmini izledi.