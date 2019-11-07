New York'ta 'Akdamar' sergisi

İletişim Başkanlığı tarafından "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Akdamar Kutsal Haç Klisesi Fotoğraf Sergisi" New York’ta açıldı. Sergide İzzet Keribar'ın çektiği 88 fotoğraf yer alıyor. Sergi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
07.11.2019 - 10:07| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 10:09
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