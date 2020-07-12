Nikola Tesla'nın hayatının anlatıldığı Tesla filminden ilk fragman
Ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın hayatının anlatıldığı, Ethan Hawke’ın başrolünü üstlendiği Tesla filminden ilk fragman yayınlandı. Film, Tesla'nın farklı elektrik akımları ve isimsiz bobini de dahil olmak üzere en dikkat çekici keşiflerinden bazılarını kapsarken, bu yaşananlar sırasında gelişen diğer sosyal olaylar da hikayede yer alıyor. Dünya prömiyerini yaptığı 2020 Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen Tesla'da Thomas Edison karakterine Kyle MacLachlan hayat veriyor. Michael Almereyda'nın yönetmenliğini üstlendiği film, 21 Ağustos'ta gösterime giriyor.
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12.07.2020 - 10:23| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 10:39
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