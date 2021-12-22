Nil'de Ölüm filminden yeni fragman

Agatha Christie romanından uyarlanan ve 2022 yılında izleyici ile buluşması beklenen Nil'de Ölüm filminin yeni fragmanı yayınlandı. Filmde Poirot, Mısır'da tatil için çıktığı bir buhar gemisi gezisi sırasında işlenen bir cinayet ile birlikte yeniden bir maceraya atılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Tom Bateman ve Rose Leslie yer alıyor.

Haberler 22.12.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 11:03

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