Nil’de Ölüm fragmanı

Sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu edinen filmde başarılı oyuncuya Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer ve Rose Leslie gibi isimler başrolde eşlik ediyor. Michael Green tarafından kaleme alınan senaryoya göre, "Belçikalı dedektif Hercule Poirot'un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı, trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür."
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Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 17:08| Son Güncelleme : 10.02.2022 - 17:24
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