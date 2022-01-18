NTV ekibi Osmanlı padişahlarının tablolarını görüntüledi
İskoçya’da nesillerdir aynı ailede olan bir evin çatı katında Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tablolar bulundu. Sotheby’s müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı belirtiliyor. Altı tablo arasında Kanuni Sultan Süleyman portresi de bulunuyor. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, tabloların sergilendiği müzayede evinden izlenimlerini aktardı.
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