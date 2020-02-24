Tribeca Film Festivali ve Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in yer aldığı Nuh Tepesi 6 Mart’ta vizyona girecek.
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24.02.2020 - 16:43| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:17
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