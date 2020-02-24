Nuh Tepesi filminin fragmanı

Tribeca Film Festivali ve Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in yer aldığı Nuh Tepesi 6 Mart’ta vizyona girecek.

24.02.2020 - 16:43 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:17

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER