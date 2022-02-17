Olmadı Kaçarız fragmanı

Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan "Olmadı Kaçarız", sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor. Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.
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Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 14:36| Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:58
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