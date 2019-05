Once Upon a Time in Hollywood'un yeni fragmanı

22.05.2019 - 07:49

Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth ve Dakota Fanning gibi isimlerin yer aldığı, Quentin Tarantino’nu yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’un 72. Cannes Film Festivali prömiyeriyle eş zamanlı olarak yeni bir fragman geldi.