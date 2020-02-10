Opera sanatçısı bozacıya eşlik ederse...

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile dün akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki evlerine giderken boza satıcısını gördü. Bilgili ona eşlik etti. Eşi de bu anları cep telefonuyla kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşılınca yoğun ilgi gördü.
10.02.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 13:57
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