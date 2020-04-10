Opera sanatçısı Oğuz Sırmalı'dan Polis Teşkilatı için marş ve klip
Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, tenor Oğuz Sırmalı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Polis Havacılık Marşını yazdı ve İçişleri Bakanlığının desteğiyle hazırlanan klibin yapımcılığını üstlendi. Daha önce Türk Yıldızları, denizaltılar ve komandolar için müzik klipleri çeken tenor Oğuz Sırmalı, İçişleri Bakanlığı yetkililerine Polis Teşkilatının 175. yılı dolayısıyla marş yazmak istediğini söylediğinde memnuniyetle karşılandığını ve hemen çalışmalara başladığını anlattı. Tenor Sırmalı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına ithafen yazdığı marşın bestesini Deniz Bijen Rahiminin yaptığını söyledi.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 16:53| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 17:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.